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    LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr! 2023 görevli ücretleri: Gözetmen...

    LGS görev yeri sorgulama ekranı, LGS sınavına az bir süre kala gündemde sıkça araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 4 Haziran'da yapılacak. Sınavda görevli olacak olan öğretmenler ve MEB görevlileri, görev yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. İşte LGS görev yeri sorgulama ekranı! Peki LGS görev yerleri belli oldu mu? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Başkan, Gözetmen, yedek gözetmen...

    LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    LGS görev yerleri hakkında araştırmalar internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan LGS sınavı için görev yerleri ve ücretleri merak ediliyor. Peki LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2023 görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte MEBBİS LGS görev yeri sorgulama ekranı: mebbis.meb.gov.tr!

    LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    LGS görev yerlerinin 26 Mayıs 2023 yani bugün açıklanması bekleniyor. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.

    MEBBİS GİRİŞ EKRANI

    E-DEVLET MEB SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

    2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.

    Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

    Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL

    Salon Başkanı : 1204 TL

    Gözetmen : 1168 TL

        Yüzde 20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

        Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

        Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL

        Salon Başkanı : 1134 TL

        Gözetmen : 1099 TL

        Yüzde 27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

        Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL

        Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL

        Salon Başkanı : 1033 TL

        Gözetmen : 1002 TL
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