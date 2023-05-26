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    • Haberler
    • 26.05.2023 16:11
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    • 26.05.2023 16:11
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    Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? JGK Jandarma uzman erbaş alımı sonuç ekranı!

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için aramalar hız kazandı. Söz konusu alım için sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları arama motorlarında takip ediliyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar...

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alım için sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

    JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞIRILMA ESASLARI
    a. Başvuruların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80'ini almış olmak kaydıyla diğer adaylardan ayrı olarak yapılır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Tablo-1'deki kontenjan miktarının (10) katı aday sınava çağrılacağından son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.

    b. Adayların başvuru yapılabilmesi maksadıyla Tablo-1'de alt branşlara ait kontenjanlar belirtilmiş olup, belirtilen kontenjanlara Tablo (2-5)'teki kriterleri taşıyan adaylar müracaat edebileceklerdir.

    c. Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar sırasıyla bir alt seviyeye, en altta boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üst seviyeye aktarılacaktır

    ç. Ortaöğretim(lise) veya dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim veya dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme sınavlarına çağrı KPSS'den almış oldukları puana göre yapılır.

    d. KPSS notu ile ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlara (yüksek olandan başlamak suretiyle sırasıyla), ilköğretim(ortaokul) seviyesinde lojistik branşına başvuru yapan adaylarda ise yaşı büyük olan adaylara (en büyük doğumludan itibaren sırasıyla) öncelik verilecektir.

        e. İlköğretim(ortaokul) mezunları için zorunlu olarak istenen belgelere [Ustalık, kalfalık, iş yeri açma belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı) (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) veya mesleki yeterlilik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış)] sahip olmayan adaylar kontenjana dahil edilmeyecek ve sınavlara çağrılmayacaktır.

        f. Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın, Tablo (2,3 ve 4)'teki bölümlerinden birine denk olduğunu düşünüyorsa ilgili kurumdan (Ortaöğretim alanları için MEB, ön lisans ve lisans bölümleri için ise YÖK'ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.

        g. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

        ğ. Sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
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        Haberler Haberler Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? JGK Jandarma uzman erbaş alımı sonuç ekranı!
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