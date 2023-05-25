İstinye Park AVM'de yangın son dakika! İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? Can kaybı var mı? Sarıyer yangın son dakika görüntüler...

İstinye Park AVM'de yangın çıktığı bilgisi geldi. Peki, İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? Can kaybı var mı? İşte detaylar...

İSTİNYE PARK AVM'DE YANGIN I VİDEO İZLE

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı.