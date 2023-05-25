İstinye Park AVM'de yangın son dakika! İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? Can kaybı var mı? Sarıyer yangın son dakika görüntüler...

İstinye Park AVM'de yangın çıktığı bilgisi geldi. Peki, İstinye Park AVM yangın söndürüldü mü? Can kaybı var mı? İşte detaylar...
İSTİNYE PARK AVM'DE YANGIN I VİDEO İZLE
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı.
Yangının tesisin dış cephesinde çıktığı belirtildi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle AVM boşaltıldı.
Alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken çıkan yangında, dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.