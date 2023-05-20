Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur? Diyanet'e göre 6 günlük Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Hükmü ve fazileti...

İslam alemi, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından başlayan Şevval ayında 6 gün orucu tutarlar. Peki, Şevval ayı başladı mı, orucu ne zaman tutulur? 6 günlük Şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.
ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.