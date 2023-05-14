Seçim yasakları kapsamında AVM'lerin durumu merak edildi. Peki, 14 Mayıs Pazar 2023 AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? Alışveriş merkezleri kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Seçim günü çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...
SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVML'ER, EĞLENCE MEKANLARI AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.