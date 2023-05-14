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    • Haberler
    • 14.05.2023 14:34
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    • 14.05.2023 14:34
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    Türkiye Komünist Partisi kaç Milletvekili çıkardı? TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ OY ORANLARI 2023! 14 Mayıs seçim sonuçları, oy oranları!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimler 08.00 - 17.00 saatler arasında yapılacak. Seçimler sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki Türkiye Komünist Partisi oy oranları ne? Türkiye Komünist Partisi kaç Milletvekili çıkardı? Seçim sonuçları anbean takvim.com.tr'den takip edilebilecek. İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve Türkiye Komünist Partisi oy oranları...

    takvim.com.tr
    TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ OY ORANLARI 2023!

    Türkiye Komünist Partisi oy oranları gündemde sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs Pazar günü oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. Bu noktada bilgi edinmek isteyenler internete arama motorlarına yöneliyor. Peki Türkiye Komünist Partisi oy oranları ne? Türkiye Komünist Partisi kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları ve oy oranları!

    TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Türkiye Komünist Partisi seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.

    TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

    18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.

        SEÇİM GÜNÜ KAPALI YERLER

        Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

        Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

        Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

        "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

        İKİNCİ TURA KALIRSA OYLAR NASIL KULLANILACAK?

        İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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        Haberler Haberler Türkiye Komünist Partisi kaç Milletvekili çıkardı? TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ OY ORANLARI 2023! 14 Mayıs seçim sonuçları, oy oranları!
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