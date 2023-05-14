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    • Haberler
    • 14.05.2023 23:11
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    • 14.05.2023 23:11
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    YAYIN YASAĞI kalktı mı, kaçta bitecek? YAYIN YASAĞI KALKTI MI? 2023 YSK YAYIN YASAĞI ne zaman bitecek?

    14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler için yasaklar ve kurallar merak eidldi. Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Bu nedenle seçim günü nelerin yasak olduğu ve seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. Peki, seçim sonucu saat kaçta belli olur? YSK yayın yasağı kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YSK seçim yasakları saat kaçta bitecek?

    Seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. Peki, seçim sonucu saat kaçta belli olur? YSK yayın yasağı kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK Başkanı tarafından yapılan açıklamada yayın yasağı 18.30 itibariyle kalktığı belirtildi.

    OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.

        SEÇİM YASAĞINA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

        14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir açıklama yapıp uyarıda bulundu.

        RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur." dedi.

        Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmadığını hatırlatan RTÜK, "YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayımlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur." denildi.

        SEÇİM YASAKLARI NELER?

        AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

        Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.

        MAKAM OTOMOBİLİ

        Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

        SON 10 GÜNDE ANKET YOK

        Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı da yasak.

        CEPTEN MESAJ ATILAMAYACAK

        Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

        PROPAGANDA SAATLERİ

        Açık yerlerde güneşin battığı ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakültelerin, yurtların, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampuslarında seçim propagandası ve toplantısı düzenlenemeyecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yasak.
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