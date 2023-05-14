SEÇİM TAKİP SİSTEMİ Ak Parti CHP! YSK https://www.ysk.gov.tr! Son dakika: 14 Mayıs 2023 Ajans seçim verileri CANLI!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek seçimlerin tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandığını söyleyedi ve "Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." dedi.