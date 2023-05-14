SEÇİM TAKİP SİSTEMİ Ak Parti CHP! YSK https://www.ysk.gov.tr! Son dakika: 14 Mayıs 2023 Ajans seçim verileri CANLI!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek seçimlerin tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandığını söyleyedi ve "Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." dedi.
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Seçim sonuçlarına anbean Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerine yer verdi.