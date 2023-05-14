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    • 14.05.2023 15:58
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    Seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

    Seçim günü yasakları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Merak edilenler arasında alkol satış yasağı da yer aldı. Peki, seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seçim günü alkol satışı yasak mı?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yasaklar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla alakalı resmi açıklama haberimizde...

    SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI? KAÇA KADAR?

    14 Mayıs Pazar ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre 14 Mayıs Pazar günü saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak...

    MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

        Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

        Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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