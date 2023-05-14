14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yasaklar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Pazar alkol satış yasağı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla alakalı resmi açıklama haberimizde...
SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI? KAÇA KADAR?
14 Mayıs Pazar ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre 14 Mayıs Pazar günü saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak...
MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI
Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.
Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.