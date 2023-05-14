Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatı ve biyografisi! Evli mi? Eşi ve çocukları...

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İşte Ömer Çelik'in biyografisi..
ÖMER ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ömer Çelik (d. 15 Haziran 1968, Adana), Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanıdır. 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.
KARİYERİ
Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da Yusuf Ziya ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı tez ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.
Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.