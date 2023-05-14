Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatı ve biyografisi! Evli mi? Eşi ve çocukları...

KARİYERİ

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da Yusuf Ziya ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı tez ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.