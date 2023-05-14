Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 21:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 21:17
    ABONE OL

    Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatı ve biyografisi! Evli mi? Eşi ve çocukları...

    Ömer çelik kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. İnternet arama motorlarında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında merak edilenler...

    Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sözcüsü Çelik hayatı ve biyografisi! Evli mi? Eşi ve çocukları...

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İşte Ömer Çelik'in biyografisi..

    ÖMER ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Ömer Çelik (d. 15 Haziran 1968, Adana), Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanıdır. 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

    KARİYERİ

    Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da Yusuf Ziya ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı tez ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

    Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

        Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatı ve biyografisi! Evli mi? Eşi ve çocukları...
            loading
            SON DAKİKA