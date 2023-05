İZMİR BERGAMA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

14 MAYIS İZMİR BERGAMA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.