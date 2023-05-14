İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs 2023 İzmir Aliağa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ve oy oranları!

Vatandaşlar 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. İzmir Aliağa'da yaşayan vatandaşlar da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 2023 seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları ne oldu? İşte takvim.com.tr farkıyla merak edilenleri sizlere sunuyoruz.
İZMİR ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.