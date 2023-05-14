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    • Haberler
    • 14.05.2023 14:10
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    • 14.05.2023 14:10
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    GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları! Bulancak, Merkez...

    Giresun seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte sıkça araştırılıyor. Kritik gün yaklaşırken tüm iller ve ilçeler için de seçim sonuçları gündemde anbean takip ediliyor. Genel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'dan yapılan açıklamada oy süreci hakkında tüm detaylara yer verildi. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları!

    GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Giresun seçim sonuçları detayları...

    GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Giresun seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    OY VERME SÜRECİ

    Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
    YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

        Oy Nasıl Kullanılır?
        - Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
        - Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
        - Cep telefonuyla kabine girmeyin.
        - Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
        - Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
        - Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

        Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
        - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
        - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
        - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
        - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

        Seçim Günü Yasakları
        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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