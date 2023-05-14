GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları! Bulancak, Merkez...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Giresun seçim sonuçları detayları...
GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023!
Giresun seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
OY VERME SÜRECİ
Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.