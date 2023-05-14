Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.05.2023 23:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 13:46
    ABONE OL

    AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! İLÇE İLÇE LİSTE

    Aksaray seçim sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. İşte Aksaray seçim sonuçları! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! İlçe ilçe liste...

    AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Vatandaşlar 14 Mayıs günü sandık başına geçecek. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Aksaray seçim sonuçları detayları ilçe ilçe...

    AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Aksaray seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    14 MAYIS AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

        2023 SEÇİM EKRANINI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! İLÇE İLÇE LİSTE
            loading
            SON DAKİKA