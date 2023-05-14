Adıyaman ili Merkez ilçesi 2023 seçim sonuçları ve oy oranları gündemde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2023 Genel Seçimleri için kritik gün yaklaşırken il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki Merkez ilçe seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeler...
ADIYAMAN MEKEZ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Adıyaman Merkez seçim sonuçları henüz belli olmadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adıyaman ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları açıklanır açıklanmaz Takvim.com.tr farkıyla haberimizde olacak.
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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.
Seçim yasaklarının kalkmasıyla seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.