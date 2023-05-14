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    • Haberler
    • 14.05.2023 13:03
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    • 14.05.2023 13:03
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    14 MAYIS 2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI! 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuç listesi! Diyarbakır oy oranları

    Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını merak ediyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldıkça hangi parti, ne kadar oy aldı haberimiz üzerinden görüntüleyebileceksiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ve oy oranları!

    takvim.com.tr
    14 MAYIS 2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI!

    Milyonlarca kişi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 2023 seçim sonuçlarına odaklanacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları ne oldu? İşte takvim.com.tr farkıyla merak edilenleri sizlere sunuyoruz.

    DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

    14 MAYIS DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

    - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
    - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
    - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
    - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.



        Seçim Günü Yasakları

        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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        Haberler Haberler 14 MAYIS 2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI! 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuç listesi! Diyarbakır oy oranları
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