14 MAYIS 2023 DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI! 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuç listesi! Diyarbakır oy oranları

Milyonlarca kişi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 2023 seçim sonuçlarına odaklanacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları ne oldu? İşte takvim.com.tr farkıyla merak edilenleri sizlere sunuyoruz.
DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.
Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.