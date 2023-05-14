14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İZMİR KARŞIYAKA seçim sonuçları!

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde İzmir Karşıyaka seçim sonuçları hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2023

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

İZMİR KARŞIYAKA 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ