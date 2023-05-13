Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu sürecin görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.