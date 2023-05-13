Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MEB tarafından Görevde Yükselme sınavı hakkında son dakika açıklama geldi. Peki, Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği Kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta Bakanlığın meb.gov.tr adresinde sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyledi.