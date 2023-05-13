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    • 13.05.2023 10:18
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    Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

    Görevde yükselme sınavı hakkında aramalar hız kazandı. MEB tarafından, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği Kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı. Peki, Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    MEB tarafından Görevde Yükselme sınavı hakkında son dakika açıklama geldi. Peki, Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? İşte detaylar...

    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği Kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta Bakanlığın meb.gov.tr adresinde sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyledi.

        SINAV 9 TEMMUZ'DA, SINAV SONUÇLARI 4 AĞUSTOS'TA

        Özer, sınav uygulama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

        Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu sürecin görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Görevde Yükselme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB Görevde Yükselme sınavına kimler girecek? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
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