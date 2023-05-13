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    • 13.05.2023 14:51
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    • 13.05.2023 14:51
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    AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kimler? İsim isim tablo!

    Ak Parti milletvekili adayları netleşti.14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den aday olacak milletvekillerinin listesi sunuldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kimler? İşte tüm detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam liste!

    14 Mayıs seçimlerinde YSK'ya sunulacak milletvekili adayları listesi kesinleşirken, AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları da merak ediliyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    AK PARTİ 28. DÖNEM KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    AK Parti 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili aday listesi belli oldu.

    1 Vahit Kirişçi

    2 Ömer Oruç Bilal Debgici

    3 Mevlüt Kurt

    4 Tuba Köksal

    5 Mehmet Şahin

    6 Hasan Gezginç

    7 Koray Kıraç

    8 Ramazan Gürbak

    AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

    14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

    14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
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        Haberler Haberler AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kimler? İsim isim tablo!
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