Hataylı depremzedeler seçim için memleketlerine dönüyor!

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda vatandaş, kentten ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.

Seçim öncesi Hatay Otogarı'nda da geri dönüşlerin hareketliliği yaşandı. Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor. Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.