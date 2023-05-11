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    • Haberler
    • 11.05.2023 11:19
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    • 11.05.2023 11:19
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    Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı nereli? Kariyeri ve iş hayatı...

    Şebnem Bursalı hakkında aramalar hız kazandı. AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı yaptığı açıklamalar ve katıltığı programlar nedeniyle merak ediliyor. Hayatı hakkında detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı nereli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında?

    Şebnem Bursalı hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Şebnem Bursalı'nın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı nereli? İşte merak edilenler...

    Şebnem Bursalı kimdir?

    Şebnem Bursalı (d. 13 Haziran 1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı.

    1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.

    AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı: CHP'de Atatürkçülere Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var

    "EN İZMİRLİ LİSTE AK PARTİ'DE"

    Şebnem Bursalı, "CHP'nin İzmir listesinde İzmirli yok. Yani İzmir'i bilen, sorunlarını bilen isimler yok İzmir'e hepsi yabancıdır. En İzmirli liste AK Parti'dedir 1. bölge ve 2. bölge için de söylüyorum. Sadece İzmirli değil İzmir'in bütün simgelerini kucaklayan ve temsil eden isimler tek tek sıra sıralandı. (CHP'li) Hacer Foggo İzmirli ancak İzmirlilik bilincini ne kadar yansıtıyor. O manada söylemekteyim sadece." dedi.

        "VATANDAŞ CHP'YE TOKAT ATACAK! AK PARTİ İZMİR'DE REKOR KIRACAK"

        CHP'nin son İzmir mitingine de değinen ve Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Bursalı, "Bunun da ötesinde Kemal Kılıçdaroğlu 2 ya da 3 dönem İzmir milletvekilliği yaptı. Allah aşkına bu güne kadar izmir'e dahil bir şey duydunuz mu? En son pazar mitingine geldi ve İzmir'i yine ağzına almadı. 'Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, bize oy vereceksiniz' mantığı ve dayatması maalesef aynı faşizanlıkla karşımızda. Bu kadar çantada keklik görünen şey gibi. Ben iddia ediyorum (İzmir) AK Parti ve Cumhur İttifakı rekor oyla çıkacak. İzmir'den sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir mesaj verilecek. Bunu iddia ile söylüyorum. İkincisi aynı şekilde tam tersine aynı mesajı ters mesaj olarak CHP'ye verecek vatandaş, tokat atacak. Tıpış tıpış olmadığını gösterecek. Çok ayıp bir şey oyu çantada keklik görmek." şeklinde konuştu.

        "CHP ATATÜRKÇÜLERE ATATÜRK DÜŞMANLARINI DAYATTI"

        Sözlerinde terör örgütleri ve FETÖ ile iltisaklı isimlerin CHP listesinde yer aldığına dikkat çeken Şebnem Bursalı ayrıca, "Bütün değerler yok sayılıyor. CHP'de Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var." ifadelerine yer verdi.
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