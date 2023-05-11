Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı nereli? Kariyeri ve iş hayatı...

Şebnem Bursalı hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Şebnem Bursalı'nın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında? AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı nereli? İşte merak edilenler...
Şebnem Bursalı kimdir?
Şebnem Bursalı (d. 13 Haziran 1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı.
1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.
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"EN İZMİRLİ LİSTE AK PARTİ'DE"
Şebnem Bursalı, "CHP'nin İzmir listesinde İzmirli yok. Yani İzmir'i bilen, sorunlarını bilen isimler yok İzmir'e hepsi yabancıdır. En İzmirli liste AK Parti'dedir 1. bölge ve 2. bölge için de söylüyorum. Sadece İzmirli değil İzmir'in bütün simgelerini kucaklayan ve temsil eden isimler tek tek sıra sıralandı. (CHP'li) Hacer Foggo İzmirli ancak İzmirlilik bilincini ne kadar yansıtıyor. O manada söylemekteyim sadece." dedi.