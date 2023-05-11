Muharrem İnce basın açıklaması canlı izle! MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ Mİ? En son sağlık durumu nasıl?

MUHARREM İNCE AÇIKLAMA CANLI İZLE

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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MUHARREM İNCE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve spekülasyonlar kamuoyunda büyük bir dikkatle takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, açıklama yaparak bu haberlere açıklık getirdi.

Oğuz Uçar, basında yer alan iddialara ilişkin kesin bir dille, "Uyduruyorlar" şeklinde yanıt verdi. İnce'nin genel sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir önemli sorunu olmadığını ve iptal durumunun söz konusu olmadığını belirtti.