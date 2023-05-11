Muharrem İnce basın açıklaması canlı izle! MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ Mİ? En son sağlık durumu nasıl?

Muharrem İnce basın açıklaması yakından takip ediliyor. Memleket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Peki, Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi mi? En son sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...
MUHARREM İNCE ÇEKİLECEK Mİ? SON GELİŞMELER NELER?
Son günlerde Muharrem İnce ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İnce'nin yakın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı bir toplantıda, seçimin ikinci tura kalmayacaklarını düşünen 8 kişi, çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye iletti. İnce ise bu öneriyi değerlendirmek için düşünme sürecine girdi. Şu an itibarıyla İnce, parti genel merkezine giderek konuyla ilgili bir açıklama yapacak. İnce'nin çekilme kararına ilişkin detaylar canlı yayında açıklanacak.
MUHARREM İNCE AÇIKLAMA CANLI İZLE
Memleket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Canlı yayın başladığında izleme linki haberimize eklenecektir...
MUHARREM İNCE SAĞLIK DURUMU NASIL?
Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve spekülasyonlar kamuoyunda büyük bir dikkatle takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, açıklama yaparak bu haberlere açıklık getirdi.
Oğuz Uçar, basında yer alan iddialara ilişkin kesin bir dille, "Uyduruyorlar" şeklinde yanıt verdi. İnce'nin genel sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir önemli sorunu olmadığını ve iptal durumunun söz konusu olmadığını belirtti.