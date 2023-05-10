Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.