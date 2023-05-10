KIBRIS (KKTC) SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları oy oranları! Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

YURT DIŞINDA REKOR KATILIM

Yurt dışı temsilciliklerde rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 1 milyon 691 bin 531'i YSK tarafından belirlenen yurt dışı temsilciliklere giderek oy verdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamış, yer yer değişiklik gösterse de 9 Mayıs'a kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 3 milyon 416 bin 98 seçmene belirlenen temsilciliklerde oy kullanma imkanı tanınmıştı.

Sona eren oy verme işlemleri kapsamında, 1 milyon 691 bin 531 seçmen yurt dışı temsilciliklerde sandık başına giderek oy kullandı. Böylece yurt dışında oy kullanılan 6'ncı seçimde, seçmenler, en yüksek katılımı göstermiş oldu.