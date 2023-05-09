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    CarrefourSA 5000 TL çekiliş sonuçları ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Juzdan çekiliş sonuçları kazanan TALİHLİLER

    5.000 TL değerinde CarrefourSA hediye çekilişi asil talihliler ve hediye kodu yedek talihliler belli oldu. Asil talihliler toplamda 100 kişi olurken, yedek talihlilerde de toplam 50 kili oldu. Çekilişe katılan yüzlerce kişi asil ve yedek talihlleri merak ediyor. İşte CarrefourSA 5000 TL çekiliş sonuçları asil - yedek talihliler isim listesi.

    CarrefourSA 5000 TL çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ!

    CarrefourSA 5000 TL çekiliş sonuçları, isim listesinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler liste halinde açıklandı. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 20 Mayıs'a kadar, yedek talihlilerin de en geç 4 Haziran'a kadar faks yoluyla ya da mail yoluyla ulaşım sağlamaları gerekiyor. İşte isim listesi ve diğer tüm detaylar...

    CARREFOURSA 5000 TL DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİLİŞİ ASİL TALİHLİLER

    1 MESUT CARIK ESKİŞEHİR
    2 HAKAN AÇIKGÖZ İSTANBUL
    3 BURÇİN ÇOLAK KOCAELİ
    4 LEYLA TUNCA İZMİR
    5 OKAN ARAT MANİSA
    6 OSMAN KABLAN TRABZON
    7 ŞÜKRÜ BÜYÜKKABA TEKİRDAĞ
    8 GÖKHAN ALTUNSOY İSTANBUL
    9 MEHMET OKTAY
    ÖZDÜR
    SAKARYA
    (ADAPAZARI)
    10 GÖKHAN ALATAŞ ANTALYA
    11 YAPRAK AYDEMİR KARS
    12 SİBEL YURT DİYARBAKIR
    13 ZÜMRÜT PEHLİVAN İSTANBUL
    14 HAVVA SERİN ANTALYA
    15 NAFİ ŞAHİN GAZİANTEP
    16 BEYZA YILDIZ SİVAS
    17 FURKAN ÖZÖRENCİK BALIKESİR
    18 GÜLHAN TUDU DENİZLİ
    19 İSMAİL KANLIPIÇAK ŞANLIURFA
    20 ŞEMSAGÜL EGİ BALIKESİR
    21 ZEHRAGÜL EVLİÇOĞLU SAMSUN
    22 UĞUR CENGİZ İZMİR
    23 MEHMET ÇOŞKUN KARAMAN
    24 CEMAL GÜRAY ELAZIĞ
    25 HASAN İHSAN GÜÇ İZMİR
    26 MUSTAFA ARIKAN ŞANLIURFA
    27 BETÜL UZUN İSTANBUL
    28 ABDÜLLATİF EREN MERSİN
    29 SERKAN DENİZ KARA ANKARA
    30 HATİCE AYDIN İZMİR
    31 BÜNYAMİ ATAŞ DENİZLİ
    32 NURULLAH AYDIN ADANA
    33 YUNUS CAN KAYACIK KIRKLARELİ
    34 FAHRİ DALMIŞ ANKARA

    35 YAKUP NALİOĞLU DİYARBAKIR
    36 HASAN İPLİKCİ MUĞLA
    37 ONUR SARIKAYA ANKARA
    38 HAMDİ TOPUZ SİNOP
    39 BÜLENT BEŞE İSTANBUL
    40 ONUR YALÇIN KARABÜK
    41 YILDIZ RÜSTEMOĞLU HATAY
    42 HÜSEYİN CİHAN İZMİR
    43 OSMAN ASLANGİRİ İSTANBUL
    44 MUHAMMED AŞIR
    BICAKCI ANKARA
    45 FAHRETTİN DİLEK ANKARA
    46 KORHAN ÖZTÜRK İZMİR
    47 HASAN YÜKSEL
    YÜZBAŞIOĞLU İSTANBUL
    48 EMİRHAN GÜR SAMSUN
    49 FİGEN GEZER GAZİANTEP
    50 GÖKHAN KAYIR MANİSA
    51 ERSİN EROĞLU ESKİŞEHİR
    52 CENGİZ KESGİN ÇORUM
    53 KAMİL YILMAZ ESKİŞEHİR
    54 ÖZGÜÇ COŞKUN UŞAK
    55 KADİR ÖZDEMİR ANKARA
    56 RECEP GRAM ANKARA
    57 ENES YUKUŞ BATMAN
    58 ORHAN KARAÇİMEN BURSA
    59 MERAL SARIAĞAÇLI ANTALYA
    60 MUSA DEMİRBAŞ İSTANBUL
    61 İBRAHİM ÇAMALAN ANKARA
    62 YAŞAR ERDOĞDU İSTANBUL
    63 KENAN ÇİNAR İSTANBUL
    64 GÜRKAN SEVİNÇ İSTANBUL
    65 SELİN ÖZKÖTEŞ
    AKKERMAN İSTANBUL
    66 MURAT ONUR ANKARA
    67 ABDURAHMAN KAYA ADANA

        68 MURAT MACİT SİVAS
        69 MÜGE ADALI İSTANBUL
        70 OGÜN AYAS KOCAELİ
        71 ATİLLA DEMİRCİOĞLU KAYSERİ
        72 MEHMET FETİ
        BAYGELDİ İSTANBUL
        73 ERTAN HARMAN İSTANBUL
        74 SİBEL SİPAHİOĞLU İSTANBUL
        75 SİNAN ALACA İSTANBUL
        76 NUMAN ÖZAKTAN KONYA
        77 EMRAH ÖZER BURSA
        78 VOLKAN İBAR MARDİN
        79 HAKAN BEYAZTAŞ ANKARA
        80 AYFER CANSU ANTALYA
        81 SERKAN TEMEL ANKARA
        82 YUSUF ALİ ÇİFTÇİ İZMİR
        83 SEZER ARICA İSTANBUL
        84 CÜNEYT GÜL DİYARBAKIR
        85 ERDİ TEPE İZMİR
        86 FAHRİ İLGİN ÇANAKKALE
        87 FERİT MODANLI ŞANLIURFA
        88 YAŞAR DİNÇEL İSTANBUL
        89 HİLMİ TARKAN
        KÖROĞLU İSTANBUL
        90 HASAN ÇAVDAR İSTANBUL
        91 GÖKHAN AYAZ SAMSUN
        92 DİLEK ÇELİKER İSTANBUL
        93 NAMIK ÜÇÜNCÜ İZMİR
        94 RUŞEN UNUTKANLAR AĞRI
        95 EMİNE GENÇER MERSİN
        96 ERDİNÇ ARI ANKARA
        97 PERİHAN AYDIN İSTANBUL
        98 ŞÜKRÜ KAAN ÇELİKMEN İSTANBUL
        99 SAMED YILDIZ ANKARA
        100 AYHAN OKÇU ANTALYA

        5.000 TL DEĞERİNDE CARREFOURSA HEDİYE KODU YEDEK TALİHLİLER

        1 ARZU AKIN ADANA
        2 BURAK ÇETİN İSTANBUL
        3 AHMET CAN DURAN ADIYAMAN
        4 OLCAY KARA ESKİŞEHİR
        5 AYHAN KURT ZONGULDAK
        6 HALİL İBRAHİM YAMAN ANKARA
        7 FATMA GÜLTEKİN AYDIN
        8 NURULLAH YILMAZ SAMSUN
        9 BERFİN ÖZDEMİR TRABZON
        10 BERKAN ATAKAN ADANA
        11 BAYRAM KAPLAN AFYONKARAHİSAR
        12 BÜLENT ÇETİN İSTANBUL
        13 ELİF GEZMİŞ ÖZDEMİR ANKARA
        14 GAMZE PÜRMÜS TOKAT
        15 MEHMET SERHAT SEÇKİN MANİSA
        16 SERHAT BAŞER İSTANBUL
        17 KORAY KARAY ANKARA

        18 ŞERİF GÜNEŞ GAZİANTEP
        19 ÇAĞLA YILMAZ İSTANBUL
        20 SELMA ŞANLI KONYA
        21 SAİT MEHMET ERGÜN MERSİN
        22 YİĞİT KARA İSTANBUL
        23 SELCAN MAHMURE ÜÇTAŞ İSTANBUL
        24 ŞAFAK KARADENİZ İSTANBUL
        KİLİMCİGÖLDELİOĞLU
        25 EFE CAN BOSTANCI DÜZCE
        26 BERRAK YILDIRIM BURSA
        27 FİLİZ AVCI MUĞLA
        28 HÜSEYİN BAYRAMOĞLU HATAY
        29 MUSTAFA AKYAR İZMİR
        30 SÜLEYMAN ÇİNAR İZMİR
        31 KEREM ÖZDENİZ DENİZLİ
        32 MEHMET ÇETİN GAZİANTEP
        33 KADRİYE ÇAYAN ANTALYA

        34 MURAT ER İSTANBUL
        35 İDRİS TÜLEK İZMİR
        36 ŞENER AKSU MANİSA
        37 SEVİM ANAPA İSTANBUL
        38 KEMAL DOĞANAY AKSARAY
        39 İSMAİL CAN İŞBIRAKMAZ İZMİR
        40 EREN ÇARFİL İSTANBUL
        41 SERKAN AKGÜN İSTANBUL
        42 HAYDAR ÖZTÜRK İSTANBUL
        43 GÖKHAN KÖKSAL İSTANBUL
        44 ENGİN BOLGI GÜMÜŞHANE
        45 MESUT FİLİZ MARDİN
        46 SERKAN ÜNAL ÇANAKKALE
        47 ÖZCAN YAĞCI İSTANBUL
        48 BATURHAN YILMAZ TRABZON
        49 ESRA ALTAY ADANA
        50 NUMAN ÇETİNKAYA ADANA

            İSİM LİSTESİNDE ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

            Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2023 tarih ve E-24951361-255.01.02-34008 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 23.03.2023 (Saat 00.01) – 23.04.2023 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Juzdan App kampanyasına 3.753.451 iştirakçi katılmıştır. 03.05.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 100 kişi 5.000,00 TL değerinde 05.06.2023-31.08.2023
            tarihleri arasında tüm CarrefourSA Marketlerde ve online www.Carrefoursa.com'da kullanılmak üzere geçerli olacak CarrefourSA Hediye Kodu ikramiyesi kazanacaktır. Hediye kodları devredilemez ve nakde çevrilemez. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 20.05.2023, yedek talihlilerin en geç 04.06.2023 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31.08.2023'tür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.
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