CarrefourSA 5000 TL çekiliş sonuçları ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Juzdan çekiliş sonuçları kazanan TALİHLİLER

CarrefourSA 5000 TL çekiliş sonuçları, isim listesinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler liste halinde açıklandı. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 20 Mayıs'a kadar, yedek talihlilerin de en geç 4 Haziran'a kadar faks yoluyla ya da mail yoluyla ulaşım sağlamaları gerekiyor. İşte isim listesi ve diğer tüm detaylar...
CARREFOURSA 5000 TL DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİLİŞİ ASİL TALİHLİLER
1 MESUT CARIK ESKİŞEHİR
2 HAKAN AÇIKGÖZ İSTANBUL
3 BURÇİN ÇOLAK KOCAELİ
4 LEYLA TUNCA İZMİR
5 OKAN ARAT MANİSA
6 OSMAN KABLAN TRABZON
7 ŞÜKRÜ BÜYÜKKABA TEKİRDAĞ
8 GÖKHAN ALTUNSOY İSTANBUL
9 MEHMET OKTAY
ÖZDÜR
SAKARYA
(ADAPAZARI)
10 GÖKHAN ALATAŞ ANTALYA
11 YAPRAK AYDEMİR KARS
12 SİBEL YURT DİYARBAKIR
13 ZÜMRÜT PEHLİVAN İSTANBUL
14 HAVVA SERİN ANTALYA
15 NAFİ ŞAHİN GAZİANTEP
16 BEYZA YILDIZ SİVAS
17 FURKAN ÖZÖRENCİK BALIKESİR
18 GÜLHAN TUDU DENİZLİ
19 İSMAİL KANLIPIÇAK ŞANLIURFA
20 ŞEMSAGÜL EGİ BALIKESİR
21 ZEHRAGÜL EVLİÇOĞLU SAMSUN
22 UĞUR CENGİZ İZMİR
23 MEHMET ÇOŞKUN KARAMAN
24 CEMAL GÜRAY ELAZIĞ
25 HASAN İHSAN GÜÇ İZMİR
26 MUSTAFA ARIKAN ŞANLIURFA
27 BETÜL UZUN İSTANBUL
28 ABDÜLLATİF EREN MERSİN
29 SERKAN DENİZ KARA ANKARA
30 HATİCE AYDIN İZMİR
31 BÜNYAMİ ATAŞ DENİZLİ
32 NURULLAH AYDIN ADANA
33 YUNUS CAN KAYACIK KIRKLARELİ
34 FAHRİ DALMIŞ ANKARA
35 YAKUP NALİOĞLU DİYARBAKIR
36 HASAN İPLİKCİ MUĞLA
37 ONUR SARIKAYA ANKARA
38 HAMDİ TOPUZ SİNOP
39 BÜLENT BEŞE İSTANBUL
40 ONUR YALÇIN KARABÜK
41 YILDIZ RÜSTEMOĞLU HATAY
42 HÜSEYİN CİHAN İZMİR
43 OSMAN ASLANGİRİ İSTANBUL
44 MUHAMMED AŞIR
BICAKCI ANKARA
45 FAHRETTİN DİLEK ANKARA
46 KORHAN ÖZTÜRK İZMİR
47 HASAN YÜKSEL
YÜZBAŞIOĞLU İSTANBUL
48 EMİRHAN GÜR SAMSUN
49 FİGEN GEZER GAZİANTEP
50 GÖKHAN KAYIR MANİSA
51 ERSİN EROĞLU ESKİŞEHİR
52 CENGİZ KESGİN ÇORUM
53 KAMİL YILMAZ ESKİŞEHİR
54 ÖZGÜÇ COŞKUN UŞAK
55 KADİR ÖZDEMİR ANKARA
56 RECEP GRAM ANKARA
57 ENES YUKUŞ BATMAN
58 ORHAN KARAÇİMEN BURSA
59 MERAL SARIAĞAÇLI ANTALYA
60 MUSA DEMİRBAŞ İSTANBUL
61 İBRAHİM ÇAMALAN ANKARA
62 YAŞAR ERDOĞDU İSTANBUL
63 KENAN ÇİNAR İSTANBUL
64 GÜRKAN SEVİNÇ İSTANBUL
65 SELİN ÖZKÖTEŞ
AKKERMAN İSTANBUL
66 MURAT ONUR ANKARA
67 ABDURAHMAN KAYA ADANA