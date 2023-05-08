YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS AYT-TYT sınavı ne zaman yapılacak 2023? ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı!

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.



17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),



18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.