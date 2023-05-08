Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'seçim güvenliği' açıklaması: Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs seçimlerinin güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez'in açıklaması şu şekilde;

"Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk.

"KRİZ MERKEZLERİNİ OLUŞTURDUK"

İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk.

"BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİ YAPILDI"

Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı."