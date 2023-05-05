Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Çorum'da önemli açıklamalar

İstihdamı, yatırımı geliştirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin ,karar sizin, bayrak sizin millet sizsiniz. Geleceğinizi karartmak isteyenler var.

'KILIÇDAROĞLU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE YOL YÜRÜYOR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.

Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.