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    • Haberler
    • 05.05.2023 18:01
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    • 05.05.2023 18:25
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    Kahramanmaraş son dakika deprem! 5 Mayıs Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

    Son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

    O ilimizde korkutan deprem! AFAD açıkladı

    Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM I VİDEO İZLE

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.52 sıralarında merkez üssü Göksun olan, yerin 7.55 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    İŞTE AFAD'IN PAYLAŞTIĞI VERİLER!

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.05.05 17:52:27 37.9702 36.3023 5.0 -.- 4.7 4.7 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 17:40:39 37.9833 36.3453 5.0 -.- 3.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 16:45:00 36.1890 35.9377 9.3 -.- 3.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
    2023.05.05 16:22:54 39.4742 25.7970 5.8 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2023.05.05 16:21:28 38.1037 36.6368 7.4 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 15:57:07 39.1107 40.3707 11.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) REVIZE01 (2023.05.05 15:57:07)
    2023.05.05 15:47:11 38.8690 37.4717 8.9 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel


    2023.05.05 15:46:16 37.8282 36.2952 5.0 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 15:40:52 36.2012 36.1663 5.0 -.- 1.7 -.- HATAY (HATAY) İlksel
    2023.05.05 15:39:07 38.3970 38.2115 5.4 -.- 1.8 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
    2023.05.05 15:32:21 38.1237 37.5798 10.0 -.- 2.1 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 15:30:01 38.3248 37.3217 14.6 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.05.05 15:18:28 37.8668 36.2462 10.1 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
    2023.05.05 15:03:10 36.8208 36.4280 8.2 -.- 2.0 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel


        2023.05.05 14:57:59 38.1290 38.4053 7.5 -.- 3.5 3.5 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.05.05 14:54:40 38.3332 38.1648 13.5 -.- 2.0 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
        2023.05.05 14:36:02 37.8900 36.2887 12.2 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.05 14:33:12 38.0168 36.4862 17.4 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.05.05 14:32:12 38.1863 36.6798 13.1 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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        Haberler Haberler Kahramanmaraş son dakika deprem! 5 Mayıs Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!
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