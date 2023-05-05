Kahramanmaraş son dakika deprem! 5 Mayıs Kahramanmaraş Göksun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.52 sıralarında merkez üssü Göksun olan, yerin 7.55 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

İŞTE AFAD'IN PAYLAŞTIĞI VERİLER!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.05.05 17:52:27 37.9702 36.3023 5.0 -.- 4.7 4.7 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 17:40:39 37.9833 36.3453 5.0 -.- 3.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 16:45:00 36.1890 35.9377 9.3 -.- 3.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.05 16:22:54 39.4742 25.7970 5.8 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.05 16:21:28 38.1037 36.6368 7.4 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.05 15:57:07 39.1107 40.3707 11.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) REVIZE01 (2023.05.05 15:57:07)

2023.05.05 15:47:11 38.8690 37.4717 8.9 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel