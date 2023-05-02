Günlük çalışma saatleri kısalacak mı, ne kadar olacak? Çalışma saatleri düşecek mi 2023? Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

Çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çalışma sürelerine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Çalışma saatleri düşecek mi 2023? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı, ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, günlük çalışma saatlerine dair dünyadaki örnekleri verdi ve ''Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız.'' sözleri ile değişiklik sinyalini verdi.
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, DÜŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu ve çalışma sürelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı.