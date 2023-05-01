Bu sene 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil nedeniyle bazı işletmelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...
1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre marketler aynı saatlerde faaliyetlerine devam edecek.
1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.