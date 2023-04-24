14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlere az bir süre kala, sandık görevlisi olarak görev alacak olanlar sandık görevlisi sorgulama işlemlerine başladı. Peki, YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur, başvurular başladı mı 2023? Sandık görevlileri nerede ve nasıl oy kullanabilir? Görevli olanlar ne kadar para alacak? İşte detaylar...
YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.
Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.
Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.
2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.