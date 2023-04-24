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    • 24.04.2023 09:28
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    • 24.04.2023 09:28
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    YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur, başvurular başladı mı 2023? Sandık görevlileri nerede ve nasıl oy kullanabilir? Görevli olanlar ne kadar para alacak?

    Sandık görevlileri hakkında aramalar seçim gündemi sonrası hız kazandı. 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başvuru işlemlerine dair açıklama yaptı mı merak ediliyor. Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Peki, YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur, başvurular başladı mı 2023? Sandık görevlileri nerede ve nasıl oy kullanabilir? Görevli olanlar ne kadar para alacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur 2023?

    14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlere az bir süre kala, sandık görevlisi olarak görev alacak olanlar sandık görevlisi sorgulama işlemlerine başladı. Peki, YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur, başvurular başladı mı 2023? Sandık görevlileri nerede ve nasıl oy kullanabilir? Görevli olanlar ne kadar para alacak? İşte detaylar...

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

    Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

    2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

        Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

        SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

        İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.
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        Haberler Haberler YSK sandık görevlileri ne zaman belli olur, başvurular başladı mı 2023? Sandık görevlileri nerede ve nasıl oy kullanabilir? Görevli olanlar ne kadar para alacak?
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