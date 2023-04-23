Ramazan Bayramı öncesinde açık olacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar ise çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda BİM, ŞOK, A101 market saat kaçta açılacak ve kapanacak? 2023 Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri nasıl? İşte araştırılan sorunun cevabı!