İstanbul Havalimanı arefe günü 1474 uçuş ve 224 bin 197 yolcuya hizmet vermeyi planlıyor

17-20 Nisan tarihlerini kapsayan verilere göre ise gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 5 bin 601 uçuşa ve 824 bin yolcuya İstanbul Havalimanı'nı kullanacak.

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