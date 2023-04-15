İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE! İMECE uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri nelerdir?

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.''

İMECE UYDUSU NEDİR?

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.