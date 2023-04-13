Cumhurbaşkanı af açıklaması son dakika! 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı?

Genel af hakkında aramalar hız kazandı. Af çıkacak mı sorusu, mahkum ve yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun bir süredir takip ettiği genel af beklentileri seçimden önce sıklıkla araştırılıyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları ile 7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemede dikkat çeken maddeler arasında çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi oldu. Peki, 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? İşte detaylar...
7. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI?
Genel af beklentileri devam ederken 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü pakette genel afla ilgili bir madde yer almıyor.
7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kirada arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.