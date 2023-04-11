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    • 11.04.2023 15:02
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    • 11.04.2023 15:02
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    AK Parti Tunceli milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Tunceli milletvekili adayları kimler oldu?

    AK Parti Tunceli milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki 28. dönem Tunceli AK Parti adayları kimler oldu? İşte AK Parti Tunceli milletvekili aday listesi...

    AK Parti Tunceli milletvekili aday listesi 2023!

    14 Mayıs'ta yapılacak seçim için araştırmalar hız kazandı. Son dakika haberine göre AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Tunceli milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    AK PARTİ TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    Hakan Özer

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

    Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

    2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.
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    AK Parti’den aday tanıtım toplantısı!
    Haberler Haberler AK Parti Tunceli milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Tunceli milletvekili adayları kimler oldu?
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