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    • 11.04.2023 16:31
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    AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bayburt milletvekili adayları kimler oldu?

    AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi açıklandı. Yaklaşan seçimlerle birlikte AK Parti Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğu merak edilmeye başlandı. Peki 28. dönem AK Parti Bayburt milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi...

    AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi 2023!

    AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi araştırılıyor. Son dakika haberine göre, milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti, Bayburt milletvekili aday listesini açıkladı. Peki 28. dönem AK Parti Bayburt milletvekili adayları kimler oldu?

    AK PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    Orhan Ateş

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

    Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylar eklenecektir.

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

    2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

        Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.
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        Bay Bay Kemal bak burada ne var
        Haberler Haberler AK Parti Bayburt milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bayburt milletvekili adayları kimler oldu?
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