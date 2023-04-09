Bakan Soylu açıkladı: "Deprem bölgesinde 33 bin 690 binanın enkazı kaldırıldı"

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, şu ana kadar kentteki enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72'nin üzerine çıkıldığını belirtti. Soylu, deprem bölgesinde de 33 bin 690 binanın enkazının kaldırıldığını söyledi.
Ramazan Bayramı'ndan sonra ağır hasarlı binalar için işlemlerin başlayacağını belirten Soylu, "Hem acil yıkılacak hem de enkaz olan binaların neredeyse 4'te 3'ü bitmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmalarını özel, kamu kurum-kuruluşları ve belediyeler ile yapıyoruz. El birliği ile bu çalışma yürüyor. Hatay'da yüzde 50 seviyesini biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar tüm bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda programımızda herhangi bir aksaklık söz konusu değil" dedi.
BÖLGEDE 698 BİN ÇADIR KURULDU
Deprem bölgesinde 698 bin çadırın kurulduğunu belirten Soylu, "Şu ana kadar sadece AFAD koordinasyonunda Kızılay'ımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Diğer sivil toplum kuruluşu ve yardımseverlerin yaptıkları bu rakamın içerisinde değil. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar kurulan konteyner sayısı, 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Altyapılarını yapıyoruz. Bütün bakan arkadaşlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşları, devletin bütün imkanı ve kapasitesi, buna sevk edilmiş durumdadır. Buradaki vatandaşlarımız başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutlar da başladı. Bunlardaki zaman süresi de 1 yıllık. İnşallah bu zaman süreci içerisinde depremzede hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturacağız" diye konuştu.