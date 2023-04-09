Bakan Soylu açıkladı: "Deprem bölgesinde 33 bin 690 binanın enkazı kaldırıldı"





"ÖDENEKLERİN YÜZDE 99'U ÖDENDİ"

Soylu, depremzedelere yardım ve taşınma ödeneklerinin de yüzde 99'unun tamamlandığını vurgulayarak, "Özellikle 10 bin TL'lik yardımlar vardı. Şu ana kadar yüzde 99'u ödenmiş oldu. 1 milyon 706 bin 751 kişiye dün akşam itibarıyla bu ödenmiş oldu. Yaklaşık 380 bini aşkın da 15 bin liralık taşınma yardımları ödendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına, yakınlarına destek ödemeleri cuma günü itibarıyla başladı. Önümüzdeki hafta da önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. O da bitmiş olacak. Böylece inşallah vatandaşlarımızın her bir sürecinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Burada samimiyet ile bir çalışma söz konusudur. Bölgedeki arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, belediyeler, medeniyetimizin bize miras bıraktığı o büyük dayanışmanın nasıl bir örneği olduğunu gösteriyor" dedi.