Tiktok mavi tik nasıl alınır? Mavi tik alma başvuru şartları nedir? Tiktok mavi tik hilesi nedir?

Hemen fenomen olma şansı yakalayın! Tiktok uygulamasının mavi tik sembolünün alınabilmesi için öncelikle uygulama üzerinden başvuruda bulunulması gereklidir. Tiktok mavi tik alınabilmesi için Tiktok'a İngilizce yazılmış bir mailin atılması ve neden mavi tik alınmak istediğinin de söylenmesi gereklidir. Sade bir dil ile yazılmış olan bu mailin cevabı kısa bir süre sonra taraflara iletilir ve mavi tik alıp alamayacakları bilgisi kendilerine sunulur. Peki Tiktok mavi tik nasıl alınır? Tiktok mavi tik hilesi nedir? Mavi tik alma başvuru şartları nedir?

Tiktok Mavi Tik Alma Koşulları Nelerdir?

Mavi tikin Tiktok üzerinden alınabilinmesi için kişilerin uymaları gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır: