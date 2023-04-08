Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Kariyeri...

Özlem Balcı hakkında aramalar hız kazandı. TRT1 ekranlarından yayınlanan Seksenler dizisinde rol alan Özlem Balcı, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde Muğla milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptığını duyurdu. Peki, Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!
ÖZLEM BALCI KİMDİR?
Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla 1. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Özlem Balcı aslen Muğlalıdır.
25 Mart 1984 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Balcı, İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışma hayatına henüz genç yaşta başlayan Balcı, lise eğitimi alırken yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı.