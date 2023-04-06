Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.