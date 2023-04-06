Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.04.2023 19:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2023 20:03
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin görüştü

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyulan üzüntü ifade edildi. Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

    ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

    ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Bay Bay Kemal’e sol kroşe!
    Haberler Haberler Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü
        loading
        SON DAKİKA