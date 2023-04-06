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    • 06.04.2023 10:27
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    MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MEBBİS başvuru ekranı! Kontenjanlar ve İLLER LİSTESİ...

    Millİi Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesi ilan edilen 4 ilde görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı yaz döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi. Peki MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Hangi illerde il içi isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verildi? İşte MEBBİS başvuru ekranı ve kontenjanlar...

    MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları Millİi Eğitim Bakanlığının duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı.

    İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular 06.04.2023-10.04.2023 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak olup başvuru sistemi 10.04.2023'te saat 16.00'da kapanacak.

    MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Başvurularda en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilebilecek.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Yapılan duyuruda, ''652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atanan öğretmenler için 30.09.2023 tarihi itibarıyla bir yıl kadrolu olarak çalışma şartı aranacaktır.'' denildi.

    Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirileceğinden öğretmenlerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

        Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecekler.

        İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

        İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI

        Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek atamalar, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce ilan edilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak.
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        Haberler Haberler MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MEBBİS başvuru ekranı! Kontenjanlar ve İLLER LİSTESİ...
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