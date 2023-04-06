MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MEBBİS başvuru ekranı! Kontenjanlar ve İLLER LİSTESİ...

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları Millİi Eğitim Bakanlığının duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı.
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 06.04.2023-10.04.2023 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak olup başvuru sistemi 10.04.2023'te saat 16.00'da kapanacak.
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Başvurularda en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilebilecek.
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yapılan duyuruda, ''652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atanan öğretmenler için 30.09.2023 tarihi itibarıyla bir yıl kadrolu olarak çalışma şartı aranacaktır.'' denildi.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirileceğinden öğretmenlerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.