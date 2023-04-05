MSB personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...
MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. İşte Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama...
Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.