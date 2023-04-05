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    • Haberler
    • 05.04.2023 15:51
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    • 05.04.2023 15:51
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    MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

    Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alacağını duyurmuştu. Bu kapsamda naşvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023?

    MSB personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

    MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. İşte Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama...



    Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.

        Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Bakan Akar, şunları kaydetti:

        "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askerî öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

        2 Nisan'da yapılacak askerî öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."
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        Haberler Haberler MSB personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?
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