Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı tercihleri ÖSYM üzerinden alındı. Başvurular 31 Mart'ta sona erdi. Peki, MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır 2023? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.
Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere
250 büro personeli,
4 avukat;
taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere
4 bin büro personeli,
100 mühendis,
125 diyetisyen,
500 hemşire,
21 avukat
olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.