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    • 04.04.2023 11:00
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    MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır 2023? Kadro ve branş dağılımı...

    MEB 5 bin personel alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. 30 Mart'ta tercihler sona erdi. Peki, MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı tercihleri ÖSYM üzerinden alındı. Başvurular 31 Mart'ta sona erdi. Peki, MEB 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır 2023? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

    MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

    Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

    Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

    Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

    MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

    250 büro personeli,

    4 avukat;

    taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

    4 bin büro personeli,

    100 mühendis,

    125 diyetisyen,

    500 hemşire,

    21 avukat

    olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

        MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

        Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında yapıldı.

        Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

        Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapıldı.

        Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.

        MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı tercih başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi.

        Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.
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