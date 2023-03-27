CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden çıkarılan işçiler belediye önünde eylem yaptı!





"BİZ 25-30 YIL BOYUNCA BELEDİYEDE KADROLU ÇALIŞAN İŞÇİLERDİK"

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Yılmaz Şutanrıkulu, "Biz 2021'de belediye sendikamıza güvenerek greve çıktık. 100 gün grevde kaldık. Sendika başkanı CHP'li olduğundan grevi istemediğimiz rakamlarla sonlandırdı. Kısa zaman sonra belediye başkanı hak arayan sesi çok çıkan arkadaşların iş akitlerini bir hafta sonra fes etti. Biz 25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik. Hiç bir gerekçe olmadan iş akdimiz fes edildi. Ufak bir disiplin suçumuz ve hadisemiz yok. Biz sesimizi Türkiye'ye Bakırköy halkına duyurmak için böyle bir basın açıklamasını uygun gördük" dedi.