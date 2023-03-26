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    • 26.03.2023 20:42
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    • 26.03.2023 20:42
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    26 Mart Süper Loto sonuçları 2023: Süper Loto hangi ile çıktı, bu hafta hangi numaralar kazandı? MP BİLET SORGULAMA!

    26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerinden beri süren bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.30'da yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto sonuçlarını bekliyordu.

    takvim.com.tr
    26 Mart Süper Loto sonuçları 2023!

    26 Mart Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto'da her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. İşte detaylar...

    26 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Süper Loto çekilişi pazar günü saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

    Haftanın üçüncü çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak. Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 6 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.

        KURALLAR

        Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.

        Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
        İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
        Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
        Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
        Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

        Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

        18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.
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        Haberler Haberler 26 Mart Süper Loto sonuçları 2023: Süper Loto hangi ile çıktı, bu hafta hangi numaralar kazandı? MP BİLET SORGULAMA!
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