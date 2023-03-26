26 Mart Süper Loto sonuçları 2023: Süper Loto hangi ile çıktı, bu hafta hangi numaralar kazandı? MP BİLET SORGULAMA!

26 Mart Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto'da her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. İşte detaylar...
26 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi pazar günü saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
Haftanın üçüncü çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak. Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 6 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.