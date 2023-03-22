Saç boyatmak orucu bozar mı? Cilt bakımı orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması...

11 ayın sultanı Ramazan ayı için sadece saatler kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Cilt bakımı orucu bozar mı? Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı sorularının yanıtları Müslüman vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu açıklandı. Bir ay boyunca Ramazan ayı oruç ibadetlerini yerine getirecek olan İslam dünyasının merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
CİLT BAKIMI, SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de saç boyatmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Kadın ya da erkek herkes tarafından cevabı pek bilinmeyen bu sorunun sebebi, boyama sırasında boyanın deriye nüfus ederek orucu bozabileceği düşüncesindedir.
Saç boyatma kişilerin dış görünüşlerine dikkat etmek için yaptıkları kişisel bir bakımdır. Oruç tutarken yapılan saç boyatma işleminde bireylerin derine ya da saç tellerine değen boyanın orucu bozmadığı diyanet tarafından söylenmektedir.
Bu konuda hassas düşünenler için din adamları tarafından şu örnek verilmektedir; nasıl ki yüzümüzü suyla yıkıyoruz, saçımızı tarakla tarıyoruz, duş alıyoruz ve oruç bozulmuyorsa saç boyama işleminde de oruç bozan bir durum söz konusu değildir. Krem sürmekle aynı yapıdadır. Ancak saç boyatma işlemi sırasında oruçlu kişinin ağzına ve burnuna zerrecik ya da duman gitmesi söz konusuysa bu durum orucu tehlikeye atabilmektedir. Örneğin; fısfıs şeklinde temas da bulunan parfüm, kolonya, deodorant gibi kokularda da aynı durum söz konusudur.
Diyanet, resmi sitesinde vatandaşların kararsız kaldığı, saç boyatmanın oruca engel olup olmadığı konusunu "bozmaz" şeklinde cevaplamıştır. Birçok din adamı da Diyanet'in bu düşüncesini desteklemektedir. Yukarıda anlattığımız durumlar nedeniyle bazı din adamlarına göre saç boyatma konusunda dikkatli olunması gerektiği söylenmektedir.