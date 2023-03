RAMAZAN'IN ilk günü okunacak FETİH SURESİ! Fetih Suresi TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! "Ramazan'ın ilk gecesi kim bu sureyi okursa..."

FETİH SURESİ OKUMANIN FAYDALARI

Peygamberimiz (sav) Fetih suresinin kendisine indirildiği gün sure ile ilgili "Bu gece bana bir sure indirildi ki, benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha da kıymetlidir" buyurmuştur.

Fetih suresinin okuyan kişinin Hudeybiye ağacının altında, Resulallah (sav)'e biat eden bir kişi gibi sevap alacağı hadislerde rivayet edilmiştir. Hadislerde rivayet edildiğine göre; "Kim Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke fethedilir iken Resulallah ile birlikte bulunmuş gibi olur." Fetih suresi bir rızık suresidir, kazanma suresidir. Bir şeyi kazanmak, bir işte başarılı olmak isteyen ve rızkını genişletmek isteyen kişiler mutlaka okumalıdır.