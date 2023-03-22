RAMAZAN'IN ilk günü okunacak FETİH SURESİ! Fetih Suresi TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! "Ramazan'ın ilk gecesi kim bu sureyi okursa..."

KİM RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ OKURSA BEREKETİ ARTIYOR

Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.

İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır. Fetih suresi çok fazla fazileti olan bir suredir. Ramazan ayında okunması ile ilgili birkaç hadis bulunmaktadır ve bu hadisler şöyledir:

Resulallah (sav); "Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur" şeklinde buyurmuştur.