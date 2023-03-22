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    • 22.03.2023 15:51
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    • 22.03.2023 15:53
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    MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023 MSÜ taban puanları ve sınav tarihi!

    MSÜ sınav yerleri hakkında aramalar hız kazandı. MSÜ sınav yerleri, sınava katılacak adaylar tarafından internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre, 2023 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte 201MSÜ sınavı ile ilgili ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023?

    Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2023 MSÜ için geri sayım başladı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav süresi kaç dakika olacak? İşte detaylar...

    MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?

    2 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Fakat sınav giriş yerlerine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

    Geçtiğimiz sene, sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı. Bu sebeple bu sene de sınav yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        MSÜ sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

        Adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.
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        Haberler Haberler MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023 MSÜ taban puanları ve sınav tarihi!
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