MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023 MSÜ taban puanları ve sınav tarihi!

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2023 MSÜ için geri sayım başladı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav süresi kaç dakika olacak? İşte detaylar...